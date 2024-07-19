Timur Cihantimur'un iadesi için dava sürüyor!

VOA Türkçe servisinin haberine göre, Eylem Tok'un avukatları, savcılıkla yaptıkları müzakereler sonucunda müvekkillerinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili karar duruşmasının 10, 11 ya da 13 Eylül tarihlerinde yapılabileceğini mahkemeye bildirdi.

Öte yandan, Timur Cihantimur, 12 Temmuz'da Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden, New Jersey eyaletinin Newark kentindeki Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.

Cihantimur'un avukatları Victoria Kelleher ve Martin G. Weinberg, mahkemeye sundukları son dilekçede, müvekkillerinin Newark'taki çocuk gözetim merkezinin koşullarının bir önceki kaldığı yerden daha kötü olduğunu belirtti. Avukatlar, Cihantimur'un cinsel taciz gibi istismarlarla anılan bu merkezde tutulmaması gerektiğini vurguladı.