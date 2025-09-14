Timur Soykan ve Barış Pehlivan’e ‘halkı yanıltıcı bilgi’ iddianamesi: 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halk TV’de 15 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan “Şule Aydın ile Kayda Geçsin” programındaki sözleri nedeniyle Timur Soykan ve Barış Pehlivan hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin içeriği ve soruşturma süreci

İddianamede, program sırasında söylenen ifadelerin kamuoyunun adalet duygusunu zedelemeye yönelik olduğu, yargı ve devlet kurumlarını basın yoluyla aşağılayıcı biçimde töhmet altında bıraktığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yayına ilişkin kayıtların RTÜK’ten talep edilip incelendiği kaydedildi.

Programa katılan Murat Ağırel hakkında ise ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, Timur Soykan hakkında atılı “cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurum ve organlarını, yargı organlarını aşağılama” suçları ile Barış Pehlivan hakkında atılı “devlet kurum ve organlarını, yargı organlarını aşağılama” suçlarının soruşturma usullerinin farklı olması nedeniyle dosyanın bu suçlar yönünden ayrıldığı iddianamede yer aldı.

Sanıkların savunmaları

İddianamede yer alan savunmalarda, Timur Soykan beyanlarının resmi açıklamalar, açık kaynak araştırmaları, siyasi kulis duyumları ve mesleki deneyimlere dayandığını, edindiği bilgileri gerçeğe uygun şekilde kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Soykan suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Barış Pehlivan ise 20 yılı aşkın mesleki tecrübesine atıf yaparak sözlerinin resmi kaynaklar ve açık kaynak araştırmalarına dayandığını, ifadelerinin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve atılı suçların maddi-manevi unsurlarının oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığı kararı talep etti.

Hukuki kriterler

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda yazılı ve görsel basında yayınlanacak haberlerde; öncelikle haberin somut bir içeriğinin olması, bilginin gerçeğe aykırı olmaması ve amacın kamuoyunu doğru bilgilendirme olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca haberlerin halkta endişe, korku veya paniğe yol açmaması; kamu düzenini veya kişi/kurumların saygınlığını zedeleme kastı taşımaması; haberin görünür gerçekle örtüşmesi ve gerektiğinde ilgili kurum veya kişilerden teyit alınması gerektiği belirtildi.

Bu kriterler ışığında iddianamede, Soykan ve Pehlivan’in programdaki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı, basın yoluyla düşünce özgürlüğünün sınırlarını geçerek atılı suçları oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.

Dava ve yargılama takvimi

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacağı bildirildi.

Not: Haberde geçen özel isimler, tarihler, program adı ve sayısal veriler iddianamede yer aldığı şekilde korunmuştur.