Tinubu: Gazze'de iki devletli çözüm Filistin için en onurlu yol

Tinubu'nun 80. BM Genel Kurulu mesajı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları kınadı. Mesajı, Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima tarafından katılımcılara iletildi.

"Gazze'de iki devletli çözüm, Filistin halkı için kalıcı barışın en onurlu yoludur."

Tinubu, Gazze'deki sivillere yönelik şiddetin "insanlığın vicdanını yaraladığını" vurgulayarak, "Filistin halkı, bir medeniyetin düzen arayışında 'yan hasar' değil, eşit değerde insanlardır. Yaşam hakkı, siyasi hesapların konusu haline getirilemez. Biz bu meseleye taraflardan biri olarak değil, barışın savunucusu olarak yaklaşıyoruz."

Tinubu mesajında, teröristlerin kendilerinden nefret ettiğini çünkü tiranlığa karşı hoşgörüyü tercih ettiklerini belirterek, farklarının gölge ile ışık, umutsuzluk ile umut, kaos ile düzen arasındaki fark olduğunu; bu nedenle Gazze'de de barıştan yana seslerini yükselttiklerini kaydetti.

Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik talebi

Tinubu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının günümüz dünyasını yansıtmadığını belirterek, Nijerya'nın daimi üye olması gerektiğini vurguladı. Nijerya'nın bugün 236 milyonluk nüfusuyla dünyanın en genç ve en dinamik toplumlarından biri haline geldiğini kaydeden Tinubu, "Bölgesel güvenlikte istikrar sağlayıcıyız ve BM barış misyonlarının güvenilir ortağıyız. Güvenlik Konseyinde daimi üyelik talebimiz bir ayrıcalık değil, adalet talebidir."