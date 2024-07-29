Tios Antik Kenti'nde Roma Döneminin İzleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Tios Antik Kenti'nde Roma Döneminin Nekropolü Ortaya Çıkıyor

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti, Roma dönemine ait nekropol alanıyla sahne alıyor. Mezarlar ve eserler, bölgenin tarihi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Kazı Çalışmaları ve İşbirlikleri

Çaycuma ilçesindeki Tios Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliğiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TP-OTC'nin destekleriyle 3 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım liderliğinde gerçekleştirilen kazılarda, 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar ve 60 çatkı kiremit mezar bulunmuş, 1317 envanterlik eser tespit edilmiştir.

Devasa Bir Nekropol Alanıyla Karşılaşma

Prof. Dr. Yıldırım, Tios'un Antik Kentinin bölge için büyük bir önem taşıdığını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: "Karadeniz'de modern yerleşim olmayan yegâne antik kent olarak Tios, milattan önce 5. yüzyıldan milattan sonra 5. yüzyıla kadar uzanan büyük bir nekropol alanını ortaya çıkarıyor. Bu mezarlık alanı, cadde benzeri yapılarla planlı bir şekilde inşa edilmiştir. Dikkat çekici bulgular, mezarların yapısının da bir şehir dokusunu andırdığını göstermektedir."

Nekropol Alanındaki Bulgular ve Eserler

Yıldırım, çıplak gözle görülemeyecek kadar değerli bulgulara ulaştıklarını belirtti: "Romalı ailelere ait mezar taşları ve yazıtlar gibi pek çok eserin yanı sıra buraya gömülen kişilerin aile bağlarının olabileceğini gösteren iskeletler de bulundu." şeklinde konuştu. Yıldırım ayrıca, Tios'un tarihinin Türk ve Karadeniz arkeolojisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu, mezarların durumu hakkında ise şunları ekledi: "Tios, geçmişte Gotlar saldırıları nedeniyle yağmalanmış, ancak zamanla mezarlar tekrar düzenlenmiştir."

Bölgedeki nekropol alanı, kararlı çalışmalarla korunmaya devam ediyor ve tarihi bilgilerin geleceğe taşınmasına önemli katkıda bulunuyor.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.

Zonguldak'taki Tios Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait nekropol (mezarlık) alanı, arkeolojik çalışmalarla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak. Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yürütülen ve ilk 2 yıl Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmalar, 44 kişilik ekip tarafından yapılıyor. Çalışmalarda 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar, 60 çatkı kiremit mezar bulunurken, 1317 envanterlik eser tespit edildi.