TİP Genel Başkanı Erkan Baş: 10 Milyon Çocuk Yoksullukla Mücadele Ediyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ülkedeki 10 milyon çocuğun yoksulluk dar boğazında yaşadığını vurguladı. Ayrıca, 650 bin çocuğun okuldan çekildiğine dikkat çekti.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Baş, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanması'na tepki gösterdi. CHP'li milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonuna girişinde engellemesini değerlendirirken, "Biraz evvel Bakan, resmen kabadayılık yaptı. Memleketin İçişleri Bakanı sıfatını taşıyan zat, karşısında demokratik bir biçimde protesto etmek isteyen milletvekillerine kabadayılık yapıyor," ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Sağlık Alanındaki Sıkıntılar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Baş, "O Sağlık Bakanı, o İçişleri Bakanı, o Milli Eğitim Bakanı görevde; öbür taraftan bir tweet attı diye Nasuh Mahruki'yi tutukluyorsunuz," şeklinde konuştu.

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatan Baş, "Çocukları bu hale getiren yoksulluk konuşulmuyor, bunun dışında her şey konuşuluyor. Bütün bu çocuklarımızın bu hale gelmesinin temel nedeni yoksulluk. 650 bin çocuk eğitimden çekildi. Bir rakamdan değil, 650 bin geleceksiz insandan söz ediyorum," dedi.

Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Baş, Türkiye'deki çocukların yüzde 6'sının düzgün beslenemediğini, yüzde 20'sinin ise çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca, ileri yaşta çalışmak zorunda kalan vatandaşların iş kazalarında hayatlarını kaybettiğine dair haberlerin olduğunu ekledi. "Ne çoluk çocuk ne gençler ne yaşlılar; memlekette kimsenin bir huzuru yok," diyerek durumu eleştirdi.

2025 Yılı Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2025 yılı bütçesini de eleştiren Baş, "Vergi gelirlerinin yüzde 52'si KDV ve ÖTV'den toplanacak. Bu şu demek, geçen yıla göre vergi oranları yüzde 68 artacak, faiz harcamaları da artacak. En az 3 trilyon lira civarında parayı sermayeye bırakacaklar. Ama azami kar eden patronlardan alınan kurumlar vergisinin payı sadece yüzde 15'ler civarında kalacak," sözlerini sarf etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.