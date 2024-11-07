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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir'deki işçilerin örgütlenme mücadelesine destek vererek haklarını aramanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:58
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Destek Mesajı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir’de bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi alanında hizmet veren bir şirketin işçileri tarafından başlatılan örgütlenme mücadelesine tam destek verdiklerini açıkladı.

Haksızlıklara Karşı Birlik

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin emekçilerini doğrudan etkileyen konuların yeterince konuşulmadığını belirtti. Ülkedeki milyonlarca çalışanın en büyük sorunlarının başında düşük ücretlerin geldiğini ifade etti.

İşçilerin Mücadelesi

İzmir’de faaliyet gösteren Kanadalı bir şirkette görevli bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi işçilerinin, düşük ücret ve diğer haksızlıklarla mücadele etmek üzere örgütlenme kararı aldığını vurgulayan Erkan Baş, "TELUS Dijital çalışanı arkadaşlarımızın önemli bir bölümü üniversite mezunu ve yabancı dil biliyor. Bazıları yeni evlenmiş veya yeni anne, baba olmuş. Arkadaşlarımız haklarını aramak adına Çağrı-İş Sendikası ile örgütlenme kararı verdiler. Ancak iş yerlerinde önemli bir örgütlenme eşiğini geçmeleriyle birlikte, Türkiye'nin dört bir yanında benzer sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldılar." dedi.

Yanınızdayız

Erkan Baş, “Elimizi değil, kafamızı taşın altına koyarak, uğradığınız her türlü haksızlıkta yanınızdayız.” diyerek, Türkiye'nin her bölgesinde haklarını arayan işçilere destek vereceklerini dile getirdi. Ardından İzmir'den gelen şirket işçilerine de söz vererek, mücadelelerine devam edeceklerinin altını çizdi.

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