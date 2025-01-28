TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: 'Sorumlular Hesap Vermeli!'

TİP Genel Başkanı'ndan Kartalkaya Yangınına Tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kartalkaya'daki otel yangınının hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Meclis'te Açıklama Yaptı

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, afetleri felakete çevirenin siyaset olduğunu vurgulayarak, yangının ardından yapılan taziye açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Taziye Mevkii Olmamalı

Baş, “TBMM, genel olarak siyaset kurumu, taziye makamı değildir. Burada her yaşadığımız acıdan sonra, her felaketten sonra bir başsağlığı dileme sırası oluşturuluyor. Biz bu katliamın hesabını sormadığımız anda ülkemiz yeni katliamlarla karşı karşıya kalacaktır.” ifadesini kullandı.

Sorumluluk Tartışmaları Gündemde

Yangın sonrası yaşanan sorumluluk tartışmalarını da eleştiren Baş, yangının çıktığı otelin yatırım teşviki aldığını savundu. Bu durumun, olaya dair sorumlulukların irdelenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.