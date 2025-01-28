DOLAR
35,76 -0,03%
EURO
37,31 0,6%
ALTIN
3.160,64 -0,33%
BITCOIN
3.672.584,72 -1,01%

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: 'Sorumlular Hesap Vermeli!'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:58
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Kartalkaya Yangını Açıklaması: 'Sorumlular Hesap Vermeli!'

TİP Genel Başkanı'ndan Kartalkaya Yangınına Tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kartalkaya'daki otel yangınının hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Meclis'te Açıklama Yaptı

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, afetleri felakete çevirenin siyaset olduğunu vurgulayarak, yangının ardından yapılan taziye açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Taziye Mevkii Olmamalı

Baş, “TBMM, genel olarak siyaset kurumu, taziye makamı değildir. Burada her yaşadığımız acıdan sonra, her felaketten sonra bir başsağlığı dileme sırası oluşturuluyor. Biz bu katliamın hesabını sormadığımız anda ülkemiz yeni katliamlarla karşı karşıya kalacaktır.” ifadesini kullandı.

Sorumluluk Tartışmaları Gündemde

Yangın sonrası yaşanan sorumluluk tartışmalarını da eleştiren Baş, yangının çıktığı otelin yatırım teşviki aldığını savundu. Bu durumun, olaya dair sorumlulukların irdelenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Bartın'da 'Sahte Rapor' Operasyonu: 17 Zanlı Gözaltına Alındı
3
İngiltere Çocuk Komisyonu: Çocuklar Aşırı Sağ Eylemlere Eğlence İçin Katılıyor
4
Pakistan Senatosu, İfade Özgürlüğünü Kısıtlayan Yasa Tasarısını Onayladı
5
Antalya’da Falezlerden Düşen 68 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
6
Erbaş: Filistin İçin Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçinde Hareket Etmesi Gerekiyor
7
Samsun'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!