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TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Eleştiriler

TİP lideri Erkan Baş, Özgür Özel'in partisine yönelik sözlerine yanıt verdi, iktidara karşı birliği vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:24
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Eleştiriler

TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklamalarda Bulundu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Baş, yaptığı açıklamada, "İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

10 Ekim Saldırısını Andı

Baş, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenleri andı ve ailelerine başsağlığı diledi.

Meclis Toplantısına Eleştiriler

Son Meclis toplantısına atıfta bulunan Baş, "Dünkü toplantıyla ilgili söylenebilecek hiçbir şey yok. Tümüyle bomboş bir toplantıydı." şeklinde konuştu. Ayrıca, ülkede artan kadın ve çocuk cinayetlerine karşı acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel'e Tepkiler

Erkan Baş, CHP liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tutumuna ve TİP hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. "Zamanında helalleşmeye de yoktuk, bugün de yokuz," diyerek, muhalefet birlikteliğinin önemini dile getirdi.

Baş, "Enerjimizi iktidara karşı mücadeleye harcayalım. Bu tür eleştiriler, iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatıyor," diyerek sözlerini tamamladı.

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