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TİP'li Sera Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesini Eleştirdi

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin gençler yerine spora ayrıldığını savundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:07
TİP'li Sera Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesini Eleştirdi

TİP'li Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı Eleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini eleştirerek, bütçenin gençler için değil, yalnızca spor için ayrıldığını öne sürdü.

Kadıgil, grupları olmadığı için bütçe görüşmelerinde söz haklarının bulunmadığını belirterek, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 232 milyar liranın yalnızca 77 milyar lirasının tüm gençliği kapsadığını vurguladı. Bütçenin büyük kısmının spor sermayesine hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye’de birçok genç evlerde yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Kadıgil, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin KYK yurtlarında kötü koşullarda hayatlarını sürdürdüğünü dile getirdi. Ayrıca, ev kiralarının yüksekliğine de dikkat çekerek, üniversitelerin yemekhanelerinde sürekli zamlara rağmen bursların cüzi miktarda artırıldığını eleştirdi.

Kadıgil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin 53 milyar olduğunu hatırlatarak, bu bütçenin yalnızca yüzde 1'inin kültür ve sanata, geri kalan yüzde 99'unun turizme ayrıldığını savundu. Son olarak, Milli Savunma Bakanlığına ayrılan 1 trilyon 608 milyar liranın bütçesinde yüzde 80’e varan artışın eleştirilmesi gerektiğini belirtti.

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