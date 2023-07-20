Tıp sıralamaları düşer mi 2023? Sorusu, sonuçların açıklanması sonrasında merak edilen sorular arasında bulunuyor. Tıp sıralamaları nere göre düşüyor, nasıl düşer? Gibi mevzu ile ilgili birçok detay da araştırma konusu haline geliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Adaylar, heyecanla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, Tıp sıralamaları düşer mi 2023? Tıp sıralamaları nere göre düşüyor, nasıl düşer? Tıp sıralamaları düşecek mi?

TIP SIRALAMALARI DÜŞER Mİ 2023?

Üniversitelerde yer alıyor olan bölümlerin taban puanları, tercihte yer alan öğrencilere göre değişiklik göstermekte. Bu durumda gerçekleştirilecek olan tercih döneminde tercih edilme yoğunluğuna göre bölümlerin daha az bir taban puan ile kapatması mümkün olabiliyor. Genellikle daha önceki yılın taban puanları ile büyük bir değişiklik olmuyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?