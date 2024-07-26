Tır Lastiğinin Çarpmasıyla Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi

Son Yolculuğuna Uğurlandı

18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda kopan bir tır lastiğinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kız, ailesi ve sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Erarslan için, İstasyon Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene, ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları ve birçok kişi katıldı. Namazın ardından genç kız, Yenimahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın Detayları

Olay, dün Samsun-Ankara istikametinde ilerleyen bir tırın, Şehit Cengizhan Kaplan Köprüsü'nden geçerken kopan lastiğinin Rukiye Berra Erarslan'a çarpmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından tır şoförü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Katılımcılar

Genç kızın cenaze törenine, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde (MKE) çalışan anne ve babasının yanı sıra MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara gibi önemli isimler de katıldı.

Bu trajik olay, toplumda bir kez daha trafik güvenliğinin önemini hatırlatırken, Rukiye Berra Erarslan'ın anısı da daima yaşayacak.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kopan tır lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde, Erarslan'ın ailesi ve yakınları üzüntü yaşadı.