Tiran'da Akran Şiddetine Karşı Protesto Gösterisi

Tiran'da Akran Şiddetine Karşı Protesto Düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, okullarında yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkat çekmek amacıyla kitlesel bir gösteri düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve ebeveynlerin öncülüğünde gerçekleştirilen protesto, "Çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla yapıldı.

Trajik Olayın Ardından Yürüyüş

Yürüyüşe katılan onlarca kişi, kısa bir süre önce akranı tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki Martin Cani'nin hayatını kaybetmesine tepki göstermek amacıyla sokaklara döküldü. Göstericiler, çocukların güvenliğinin sağlanması için seslerini duyurmak amacıyla Fan Noli İlkokulu'ndan başlayarak Eğitim ve Spor Bakanlığı'na kadar yürüdü.

Pankartlarla Mesaj Verildi

Gösteride, "Sorumsuz kurumlar öldürüyor", "Çocuklar yaşamalı, öldürülmemeli" ve "Suskunluğumuz adaletsizliği besliyor" yazılı pankartlar taşındı. Bazı katılımcılar, bakanlık binasına kırmızı boya fırlatırken, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını talep ettiler.

Öğrencilerin Güvenliği Gündemde

İlgili olayın ardından okul ve çevresindeki öğrencilerin güvenliği konusu kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Başbakan Edi Rama, Martin Cani'nin ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarının kapatılması konusunda halkla bir tartışma başlatacaklarını duyurdu.

Bu olay, toplumda büyük bir infiale yol açarak, çocukların güvenliği ve eğitimdeki sorunlara dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkati çekmek için gösteri yapıldı. Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından, akran şiddetine dikkati çekmek amacıyla "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla protesto düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkati çekmek için gösteri yapıldı. Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından, akran şiddetine dikkati çekmek amacıyla "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla protesto düzenlendi.