Tiran'da Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025: Yeni Yatırım Fırsatları

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:01
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Arnavutluk-Türkiye Yatırım Forumu 2025 düzenleniyor. Forum, MÜSİAD ile AIDA işbirliğinde gerçekleştirildi ve etkinlikte diplomasi, kamu ve iş dünyasından önemli isimler yer aldı.

Öne çıkan katılımcılar

Foruma; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina İbrahimaj katıldı. Programda ayrıca MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ve AIDA Müdürü Laura Plaku Saro konuştu.

Başbakan Edi Rama'dan görüntülü mesaj

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, programa gönderdiği görüntülü mesajda iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı: "Arnavutluk ve Türkiye, dostluk ve ortaklık tarihini birlikte alkışlayan iki eldir."

Yetkililerin değerlendirmeleri

Belinda Balluku, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki bağların güçlü stratejik ilişki ve eşsiz bir dostluk geçmişine dayandığını belirterek, "Türk kardeşlerimizle her zaman yan yana yürüdük ve birbirimize gönül kapılarımızı her zaman açtık. Her şeyden önce birbirimizin gelenek, görenek ve inançlarına asla önyargılı davranmadık." dedi. Balluku, forumun yatırım köprülerini güçlendirmek ve ekonomik ilişkilere yeni bir soluk getirmek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Balluku, Türk iş insanlarını yatırım yapmaya çağırırken Bayraktar TB2 SİHA'ları'nın yalnızca askeri amaçlı kullanılmadığını, çeşitli sektörlerde de değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ekonomi ve İnovasyon Bakanı İbrahimaj'ın açıklamaları

Delina İbrahimaj, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı güven ve saygıya dayandığını belirterek, "Türkiye, Arnavutluk'un sadece yakın bir müttefiki değil, aynı zamanda en önemli ticaret ortaklarından biri olan dost bir ülkedir." ifadesini kullandı. İbrahimaj, son yıllarda Arnavutluk'un yabancı yatırımcılar için çekiciliğinin arttığını ve Türkiye'nin son 6 ayda Arnavutluk'ta yatırım yapan yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada yer aldığını aktardı.

MÜSİAD ve Türk iş dünyasının mesajı

Burhan Özdemir, programın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti. Özdemir, Arnavutluk'ta 1000'e yakın Türk firması bulunduğunu ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde küresel aktörlerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca Özdemir, Ziraat Bankası'nın yakın zamanda Arnavutluk'ta faaliyet göstereceğini aktardı.

Katılımcı heyet ve paneller

Forumda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yer aldı.

Etkinlik kapsamında turizm, tarım ve gıda, inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri alanlarında paneller düzenlenecek ve yatırım fırsatları ile işbirliği imkanları ele alınacak.

