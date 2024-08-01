Tiran'da Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrıları Büyüyor

Tiran'da Protesto Eylemleri Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj’a karşı yöneltilen istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddiaları üzerine düzenlenen protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Protestocular Eylemde Bir Araya Geldi

Ortak bir çağrı ile muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen destekle, 19. kez gerçekleştirilen eylemde toplanan protestocular Tiran Belediyesi önünde bir araya geldi.

Eylemciler, belediye binasına yumurta ve çeşitli nesneler fırlatarak tepkilerini gösterdi. Ancak protesto esnasında geniş çaplı bir gerginlik yaşanmadığı gözlemlendi. Protestolarda, güvenliği sağlamak amacıyla çok sayıda polis önlem aldı ve belediye binasına çıkan yollar kapatıldı.

Eski Milletvekilinden Sert Açıklamalar

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, protesto sırasında yaptığı konuşmada, “Arnavutluk’ta adaletin öldüğünü” belirterek, “Muhalefet, projelere değil hırsızlığa karşıdır. Muhalefet, kalkınmaya değil suça karşıdır.” ifadelerini kullandı.

Eylemde ayrıca, değişik siyasi partilerden yetkililer ve aktivistler de konuşmalar yaptı. Protestocular, Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını isterken, belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve bu konunun kamuoyuna duyurulmasını talep etti.

Yolsuzluk Suçlamaları Protestoları Ateşledi

Protestolar, eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından, "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek" gibi suçlamaların gündeme gelmesiyle yoğunlaşmıştı. Daha önceden de düzenli aralıklarla yapılan eylemler, göstericilerin kararlılığını ve bu meseleye olan duyarlılıklarını artırdığını göstermekte.

Protestocular bu eylemlerinin devam edeceğini duyurarak, istedikleri değişim için mücadele edeceklerini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluklara yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 19. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı.