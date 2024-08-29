Tiran'da Belediye Başkanı Veliaj İçin İstifa Protestoları Devam Ediyor

Tiran'da İstifa Çağrıları Yükseliyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa talepleri ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen protestolar, 23. kez bir araya gelen kalabalık gruplarla devam ediyor.

Protestolara Katılım Arttı

Özellikle muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşen eylemlerde, protestocular Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Yolsuzlukla Mücadele Vurgusu

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, eylemde yaptığı konuşmada, yolsuzluğa karşı mücadelenin kritik olduğunu belirterek, "Arnavutluk'un önünde tek bir yol var, o da değişim yoludur," dedi.

Protestolar Devam Edecek

PD'nin Tiran Bölgesi Siyasi Temsilcisi ve eski Milletvekili Belind Kelliçi ise protestoların süreceğini vurgulayarak, "Artık rekora ulaşan bu protesto devam edecek. Önümüzdeki perşembe yine buradayız. Mücadelemizi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Protestolara katılanların güvenliği için yüzlerce polis ekipleri görevlendirildi ve belediye binasına giden yollar kapatıldı. Protestocular, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların ifşa edilmesini talep ediyor.

Eski Yetkililerin Gözaltına Alınmasıyla Başladı

Protestoların, mart ayı sonunda kamu görevlerini kötüye kullanmakla suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başladığı belirtiliyor. Önceki dönemlerde de benzeri eylemlere imza atan göstericiler, bu eylemlerin süreceğini duyurdu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 23. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 23. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 23. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 23. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrıları ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar devam ediyor. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 23. kez düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesinin önünde toplandı.