Tiran'da Belediye Başkanı Veliaj İçin İstifa Protestoları Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı aylardır süren protestolar devam ediyor. Göstericiler, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ediyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, bugün Tiran Belediyesi önünde toplanan göstericiler, eylemlerini sürdürdü. Göstericiler, belediye önündeki trafik akışının kesilmemesi nedeniyle gergin anlar yaşadı ve polisin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını iddia etti.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, protestonun demokratik bir hak olduğunu ve buna itiraz edilemeyeceğini vurguladı. Gerekli izinlerin alındığını belirten Teliti, "Barıştan yanayız, anayasa, demokrasi ve sivil eylemden yanayız," dedi.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu ise, parti olarak vatandaşların yanında olduklarını ve eylemleri desteklediklerini belirtti. Protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını, belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını ve duyurulmasını talep ediyor.

Bu protestolar, mart ayının sonunda eski belediye yetkililerine yönelik gerçekleştirilen "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek" suçlamalarıyla gözaltı süreçlerinin başlamasının ardından patlak verdi. Protestolar sırasında zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşanıyor. Daha önce de belirli aralıklarla düzenlenen eylemler, katılımcılar tarafından süreklilik arz edeceği ifade edildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemlerini sürdüren göstericiler, bugün de Tiran Belediyesi önünde toplandı. Belediye önündeki yolun trafiğe kapatılmaması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemlerini sürdüren göstericiler, bugün de Tiran Belediyesi önünde toplandı. Belediye önündeki yolun trafiğe kapatılmaması nedeniyle gerginlik yaşandı.