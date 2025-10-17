Tiran'da 'Ben UÇK'yım' gösterisi: Lahey'deki eski komutanlara destek

Tiran'da binlerce kişi 'Ben UÇK'yım' sloganıyla Lahey'de yargılanan eski UÇK komutanlarına destek gösterisi düzenledi; gösteri barışçıl şekilde sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 20:24
Tiran'da 'Ben UÇK'yım' gösterisi: Lahey'deki eski komutanlara destek

Tiran'da 'Ben UÇK'yım' gösterisi: Lahey'deki eski komutanlara destek

Arnavutluk başkenti Tiran'ın İskenderbey Meydanı'nda, Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarına destek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavut diasporasından binlerce kişi etkinliğe katıldı.

Göstericiler, aralarında eski UÇK askerlerinin de bulunduğu kalabalıkla Arnavut bayrağı ve farklı ulusal semboller taşıdı; Lahey'de tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek sloganları attı. Etkinlikte sıkça atılan sloganlardan biri "Ben UÇK'yım" oldu.

Gösteriye katılmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'den yürüyerek Tiran'a gelen UÇK gazisi Agim Pllashniku, AA muhabirine yaptığı açıklamada hedefine ulaştığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti: "İki gün önce yola çıktım. Bu büyük protestoya katılmak üzere 2 gün 2 gece yolculuk yaptım. Arnavutluk ve Kosova'ya ve Kosova ile Arnavutluk polisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her adımımda Arnavut halkı da beni destekledi."

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sosyal medya paylaşımında UÇK'nın Kosova'nın özgürlüğünün temelini oluşturduğunu vurguladı: "Onlar (UÇK) ulusal tarihimizin gurur kaynağıdır. Bu cesaret, fedakarlık ve kahramanlık mirasını kimse yok sayamaz."

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, herhangi bir olaya rastlanmadan sona erdi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Bu yargı organı, 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturuldu ve uluslararası hakim ile savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etti. Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan eski UÇK komutanları hakkında ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylandı. İddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildiği bildirildi. UÇK'nin eski komutanlarının Lahey'deki tutukluluğu 2020'den bu yana devam ediyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla sonlanan çatışmalarda çoğu Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı hayatını kaybetti; 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruptan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı koymak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke yapmak amacıyla kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı. Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti; Sırbistan ise Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de...

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında olduğu Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) eski komutanları için Arnavutluk'un başkenti Tiran'da destek gösterisi düzenlendi. "Ben UÇK'yım" sloganıyla Tiran'daki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen protestoya Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavut diasporasından binlerce kişi katıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
3
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
4
Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek
5
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi yazılımı dış müdahaleye kapalı
6
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
7
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği