Tiran'da 'Ben UÇK'yım' gösterisi: Lahey'deki eski komutanlara destek

Arnavutluk başkenti Tiran'ın İskenderbey Meydanı'nda, Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarına destek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavut diasporasından binlerce kişi etkinliğe katıldı.

Göstericiler, aralarında eski UÇK askerlerinin de bulunduğu kalabalıkla Arnavut bayrağı ve farklı ulusal semboller taşıdı; Lahey'de tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'ye destek sloganları attı. Etkinlikte sıkça atılan sloganlardan biri "Ben UÇK'yım" oldu.

Gösteriye katılmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'den yürüyerek Tiran'a gelen UÇK gazisi Agim Pllashniku, AA muhabirine yaptığı açıklamada hedefine ulaştığını ve bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti: "İki gün önce yola çıktım. Bu büyük protestoya katılmak üzere 2 gün 2 gece yolculuk yaptım. Arnavutluk ve Kosova'ya ve Kosova ile Arnavutluk polisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her adımımda Arnavut halkı da beni destekledi."

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, sosyal medya paylaşımında UÇK'nın Kosova'nın özgürlüğünün temelini oluşturduğunu vurguladı: "Onlar (UÇK) ulusal tarihimizin gurur kaynağıdır. Bu cesaret, fedakarlık ve kahramanlık mirasını kimse yok sayamaz."

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, herhangi bir olaya rastlanmadan sona erdi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor. Bu yargı organı, 1998-2000 yıllarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturuldu ve uluslararası hakim ile savcılardan oluşuyor.

Özel savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etti. Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan eski UÇK komutanları hakkında ilk iddianame 26 Ekim 2020'de onaylandı. İddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildiği bildirildi. UÇK'nin eski komutanlarının Lahey'deki tutukluluğu 2020'den bu yana devam ediyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla sonlanan çatışmalarda çoğu Arnavut olmak üzere 10 binden fazla Kosovalı hayatını kaybetti; 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruptan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı koymak ve Kosova'yı bağımsız bir ülke yapmak amacıyla kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı. Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti; Sırbistan ise Kosova'yı halen kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

