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Tiran'da İstifa İsyanı: Belediye Başkanı Veliaj'a Tepkiler Artıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle protestolar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:56
Tiran'da İstifa İsyanı: Belediye Başkanı Veliaj'a Tepkiler Artıyor

Tiran'da Yolsuzluk İddialarına Karşı Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yapılan protestolar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yerel yönetimine karşı tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Protestocular Veliaj'ın İstifasını İstiyor

Protestocular, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ederek şehir merkezinde toplandı. Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisi gibi muhalefet grupları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu eylemi organize etti.

Protestoların Arka Planı

Yapılan eylemler, mart ayında bazı eski belediye yetkililerinin "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Eylemciler, bu durumun iyice alevlendiğini düşünüyor.

İki Taraf Arasında Gerginlik Olmadı

Protestoya katılan Dorjan Teliti, toplantı sırasında, "Tiran vatandaşlarına güç vermeye devam edeceğiz. Kamu yararını korumak için birlik olmalıyız," ifadelerini kullandı. Geçmişte PD milletvekilliği yapmış olan Belind Kelliçi de halkı destek vermeye çağırarak, eylemlerinin süreceğini doğruladı.

Onlarca polisin görev aldığı eylem, herhangi bir gerginlik yaşanmadan sona erdi. Protestocular, Tiran Belediyesi önünde slogan atarak, Veliaj'ın istifasını talep etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 26. kez düzenlenen protestoya katılanlar Tiran Belediyesi'nin önünde toplandı.

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