Tiran'da Necip Fazıl Kısakürek Konulu Söyleşi Düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran, "Gelenekten Geleceğe Nesiller Arasında Necip Fazıl" başlıklı etkileyici bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'a kadar sürecek olan 27’nci Kitap Fuarı kapsamındaki önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

YEE Arnavutluk Müdürü'nin Açıklamaları

YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, burada yaptığı konuşmada, YEE’nin uluslararası faaliyetleri hakkında bilgi verdi. "Temel çalışma alanımız aslında Türkçe’nin öğretilmesi ve Türk kültürünün, tarihinin, edebiyatının layıkıyla dünyaya tanıtılmasıdır," dedi.

Kısakürek'in Eserleri ve Gençlerle Etkileşim

Büyük Doğu Yayınları yöneticisi Emrah Kısakürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necip Fazıl Kısakürek'in Türkiye’nin önde gelen yazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Necip Fazıl'ın çok önemli eserlerinden dördü Fan Noli Yayınevi tarafından Arnavutçaya tercüme edildi," hatırlatmasında bulundu.

Arnavutluk’taki gençlerle ve Türkçe öğrenenlerle sohbet etmeyi büyük bir şans olarak nitelendiren Kısakürek, "Bu vesileyle onların sorularına cevap vermek ve Necip Fazıl’ı daha iyi anlatmak için çok iyi bir fırsat," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.