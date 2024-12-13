Tiran'da Veliaj'ın İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor

Tiran'da Yolsuzluğa Tepkiler Artıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk iddialarına karşı aylardır süren protestolar bu hafta da devam etti. Protestocular, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ediyor.

Protestoların Detayları

Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) önderliğinde gerçekleşen eylemlere, birçok sivil toplum kuruluşu da destek veriyor. Bugün, Tiran Belediyesi önünde toplanan göstericiler, toplumsal adalet ve şeffaf yönetim çağrısında bulundu.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, burada yaptığı konuşmada, Tiran sakinleri ve Arnavutluk vatandaşlarının onurlu, anayasal ve insani muamele görmeyi hak ettiğini ifade etti.

Öte yandan, PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi, her hafta düzenledikleri protestolara katılmanın önemine vurgu yaparak, daha organize bir şekilde eylem yapacaklarını belirtti.

Güvenlik Önlemleri ve Gelişmeler

Gösterilere katılan onca vatandaşa rağmen, yoğun polis güvenlik önlemleri altında geçen protestolar olaysız bir şekilde sona erdi. Ancak, muhalefet partileri ve milletvekilleri, Veliaj'ın istifa etmesini talep etmeyi sürdürüyor.

Protestolar, mart ayının sonunda “kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk” ve “mal varlığını beyan etmeyi reddetmek” suçlamalarıyla gözaltına alınan eski belediye yetkililerinin ardından başlamıştı. Geçmişte de benzer protestolar düzenlendiği görülüyor ve göstericiler, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuş durumda.

İlerleyen günlerde, bu duruma ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemlerini sürdüren göstericiler, bugün de Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemlerini sürdüren göstericiler, bugün de Tiran Belediyesi önünde toplandı.