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Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yolsuzluk iddiaları nedeniyle düzenlenen protestolar sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:35
Tiran'da Yolsuzluk Protestoları Devam Ediyor

Tiran'daki Protestoların Ardındaki Sebepler

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediyedeki yolsuzluk iddialarına tepki olarak aylardır süren protestolar devam ediyor. Protestocular, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifasını talep ediyorlar.

Protestocuların Talepleri

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) ile sivil toplum kuruluşlarının desteklediği eylemlerde, Tiran Belediyesi önünde toplanan gruplar, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını istiyor.

Yerel Siyasetçilerden Açıklamalar

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD temsilcisi Dorjan Teliti, protestoların yasal durumun ve normalliğin yeniden sağlanması açısından kritik olduğunu vurguladı. Eski PD Milletvekili Klevis Balliu, göstericilere eylemlere devam etmeleri çağrısında bulundu. PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi Üyesi Tedi Blushi ise eylem zamanının geldiğini belirtti.

Protestoların Güvenlik Boyutu

Protestoya katılanlar arasında muhalefet partilerinin milletvekilleri de yer alırken, güvenlik güçleri olayları kontrol altında tutmak için görevlendirildi. Neyse ki, protesto sırasında herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.

Protestoların Başlangıcı

Bu gösteriler, mart sonunda eski belediye yetkililerine karşı başlatılan gözaltılarla tetiklendi. Bahsi geçen yetkililer, pasif yolsuzluk ve mal varlığı beyannamesi sunmamaktan suçlanıyorlardı. Göstericiler, bu durumun ardından daha önce de benzer eylemler düzenleyerek taleplerini yinelediler.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik aylardır süren protestolarda, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a yönelik istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

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