Tiran New York Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Töreni

Tiran New York Üniversitesinde Akademik Yıl Açılış Töreni

Arnavutluk'ta Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait olan Tiran New York Üniversitesi'nde (UNYT), 2024-2025 akademik yılı törenle başladı. Törene önemli isimler katıldı.

Önemli İsimlerin Katılımı

Törene Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk kurum temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

UNYT'nin Katkıları

Meclis Başkanı Spiropali, yaptığı konuşmada, UNYT'nin yalnızca İngilizce eğitimin ötesinde, Empire State Üniversitesi ile yapılan iş birliği sayesinde Arnavutluk ve ABD'de çift diploma imkanı sunduğunu belirtti. UNYT'yi bir başarı öyküsü olarak tanımladı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Hedefleri

TMV Başkanı Akgün, vakfın uluslararası alanda Türkiye'nin eğitim anlayışını temsil ettiğini vurguladı. Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyeleri doğrultusunda dost ülkelerde okullar açarak Türkiye ile halklar arasında insani ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Akgün, ilerleyen yıllarda özellikle Balkanlar'da eğitim kurumlarının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Büyükelçi Atay'dan Destek Mesajı

Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV’ye ve uluslararası etkinliklerine Türkiye'nin tam destek verdiğini belirtti. Atay, Arnavutluk'un Avrupa Birliği ile ilgili ilerlemelerinden dolayı tebrik etti.

UNYT Rektörü'nden Vurgu

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, akademik yılın açılışının önemine vurgu yaparak, UNYT’nin Balkanlar'da yenilik ve bilginin öncüsü olduğunu ifade etti.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.