Tiran Temyiz Mahkemesi'nde Hakim Astrit Kalaja Silahlı Saldırıda Öldü

Tiran Temyiz Mahkemesi'nde 30 yaşındaki sanığın ateşi sonucu hakim Astrit Kalaja yaşamını yitirdi; iki kişi yaralandı, zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 20:19
Mahkeme binasında meydana gelen saldırıda zanlı yakalandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Temyiz Mahkemesi binasında yaşanan silahlı saldırıda, hakim Astrit Kalaja hayatını kaybetti. Olayla ilgili bilgi veren Tiran Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştiren kişinin mahkeme binasında ateş açtığını bildirdi.

Açıklamada, hakkında dava bulunan 30 yaşındaki sanığın hakim Kalaja'ya ateş açtığı ve saldırı sonucu hakimin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emniyet, yaralanan kişilerin davada karşı tarafı temsil eden baba-oğul olduğunu aktardı.

Mahkemenin internet sitesinde yer alan dava dilekçesinde, konunun bir taşınmaz ile ilgili olduğuna dikkat çekildi.

Polis, olayın ardından kaçan sanığı gözaltına alırken, zanlının kullandığı iddia edilen tabancayı da ele geçirdi. Soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

