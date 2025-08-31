DOLAR
Tirebolu'da Lokantada Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Tirebolu'da lokantada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; şüpheli E.T. gözaltında, Ü.Ç'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 22:39
Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde bir lokantada çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve R.Ç. ile Ü.Ç. yaralandı.

Olay, Doğancı köyündeki lokantanın sahibi E.T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmayla başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T.'nin silahla ateş ettiği bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tirebolu ve Espiye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

E.T. gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Vali Serdengeçti'nin açıklaması

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olaya ilişkin NSosyal'deki hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün akşam saatlerinde Tirebolu'da bir restoranda Samsunspor taraftarı R.Ç. ve Ü.Ç'ye silahlı saldırıda bulunulmuştur. Yaralılarımızın tedavileri sürmekte olup, Ü.Ç'nin durumu ciddiyetini korumaktadır. Şiddetle kınadığımız bu menfur saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma derhal başlatılmış, olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınmıştır.Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

