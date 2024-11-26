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TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı Oylama Süreci Başladı

TİSK'in sosyal sorumluluk projelerine ödül vereceği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda halk oylaması 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:06
TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı Oylama Süreci Başladı

TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı Oylama Süreci Başladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), sosyal sorumluluk alanında ödüllendirilen projelerin değerlendirilmesi için başlattığı Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın jüri değerlendirmesi ve halk oylaması süreçlerini duyurdu.

TİSK tarafından yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen bu ödül programı, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaştırılması ve ödüllendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl "Çalışma Hayatının Geleceği" temasıyla hayata geçirilen program, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın desteğiyle yürütülüyor.

2023 yılında halk oylaması, 30 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'a kadar www.ortakyarinlar.com web sitesinden yapılabilecek.

Projeler 6 Farklı Kategoride Değerlendirilecek

Finalist projeler, "Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizi Yarını" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" olmak üzere toplamda 6 kategori üzerinden değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda ödüller, 4 Aralık tarihinde düzenlenecek bir törenle sahiplerine sunulacak. Ayrıca, program dahilinde kurumlar, Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ile TİSK işbirliğinde yürütülen "Yeşile Ortak Ol" kampanyasına fidan bağışında bulunmuşlardır. Bu bağışlarla dikilen fidanlar, Çanakkale'deki Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı'na yerleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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