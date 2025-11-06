Tivibu Kasım Programı: Maymunlar Cehennemi, Karate Kid ve Robin Hood

Tivibu Kasım Ayında Zengin İçeriklerle Ekrana Geliyor

Tivibu, Kasım ayında da izleyicilere dramdan komediye, aksiyondan animasyona geniş bir katalog sunuyor. Platformun öne çıkan yapımları arasında hem kült serilerden devam filmleri hem de yeni kuşağa hitap eden yapımlar yer alıyor.

Yeni Krallık Tivibu’da Doğuyor

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Wes Ball yönetmenliğinde seriye geri dönüyor. Labirent üçlemesiyle tanınan Ball’un yönettiği film, maymunların hüküm sürdüğü ve insanların gölgede yaşadığı bir dünyada, hem insanların hem de maymunların geleceğini belirleyecek kader anlarını işliyor. Serinin hayranlarına görsel bir şölen sunan yapım, yeni izleyicileri de sürükleyici evrenine davet ediyor.

Dizi Öne Çıkıyor: Robin Hood

Dizi formatındaki Robin Hood, Anglo-Sakson bir ormancının oğlu Rob ile Norman lordunun kızı Marian’ın adalet ve özgürlük mücadelesini anlatıyor. Yeni nesil uyarlamada Jack Patten Rob rolünde, Lauren McQueen Marian rolünde yer alıyor. Nottingham Şerifi karakterini ise Sean Bean canlandırıyor.

Kirala Satın Al Seçeneğinde Öne Çıkanlar

Kirala Satın Al kategorisinde dikkat çeken yapımlar arasında 2025 yapımı Karate Kid: Efsane Dövüşçüler bulunuyor. Efsanevi serinin altıncı filmi, dövüş sanatlarına yeteneğiyle öne çıkan bir gencin hikâyesini anlatıyor ve izleyicileri yeniden Jackie Chan ile Ralp Macchio ikilisinin buluşmasına götürüyor.

Aynı kategoride 2025 yapımı bilim kurgu animasyon Elio da yer alıyor. Uzaylılara hayran genç bir çocuğun yanlışlıkla Dünya’nın galaktik elçisi olmasıyla başlayan macerası bu yapımda ekrana taşınıyor.

Aile Filmleri ve Animasyonlarda Yeni Seçimler

Kasım ayına eklenen diğer filmler arasında Paw Patrol, Saate Karşı, Super Charlie, Annesinin Kuzusu ve Caretta Bobi bulunuyor. Özellikle Paw Patrol: Süper Film, süper güç kazanan Paw Patrol üyelerinin maceralarını eğlenceli bir dille anlatıyor. Filmde yönetmenlik ve senaryo görevlerini Bob Barlen ve Cal Brunker üstleniyor.

2025 yapımı Amerikan komedisi Saate Karşı, evden ayrılmamak için zamana karşı yarışan iki yakın arkadaşın eğlenceli hikâyesini anlatırken; Super Charlie, 10 yaşındaki Willie’in süper kahraman olma hayalini aile ve çocuk izleyicilere yönelik mizah ve macera unsurlarıyla işliyor.

