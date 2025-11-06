Tivibu Kasım Programı: Maymunlar Cehennemi, Karate Kid ve Robin Hood

Tivibu, Kasım ayında 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık', 'Karate Kid: Efsane Dövüşçüler', 'Robin Hood' ve aile filmlerini izleyiciyle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:14
Tivibu Kasım Programı: Maymunlar Cehennemi, Karate Kid ve Robin Hood

Tivibu Kasım Ayında Zengin İçeriklerle Ekrana Geliyor

Tivibu, Kasım ayında da izleyicilere dramdan komediye, aksiyondan animasyona geniş bir katalog sunuyor. Platformun öne çıkan yapımları arasında hem kült serilerden devam filmleri hem de yeni kuşağa hitap eden yapımlar yer alıyor.

Yeni Krallık Tivibu’da Doğuyor

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Wes Ball yönetmenliğinde seriye geri dönüyor. Labirent üçlemesiyle tanınan Ball’un yönettiği film, maymunların hüküm sürdüğü ve insanların gölgede yaşadığı bir dünyada, hem insanların hem de maymunların geleceğini belirleyecek kader anlarını işliyor. Serinin hayranlarına görsel bir şölen sunan yapım, yeni izleyicileri de sürükleyici evrenine davet ediyor.

Dizi Öne Çıkıyor: Robin Hood

Dizi formatındaki Robin Hood, Anglo-Sakson bir ormancının oğlu Rob ile Norman lordunun kızı Marian’ın adalet ve özgürlük mücadelesini anlatıyor. Yeni nesil uyarlamada Jack Patten Rob rolünde, Lauren McQueen Marian rolünde yer alıyor. Nottingham Şerifi karakterini ise Sean Bean canlandırıyor.

Kirala Satın Al Seçeneğinde Öne Çıkanlar

Kirala Satın Al kategorisinde dikkat çeken yapımlar arasında 2025 yapımı Karate Kid: Efsane Dövüşçüler bulunuyor. Efsanevi serinin altıncı filmi, dövüş sanatlarına yeteneğiyle öne çıkan bir gencin hikâyesini anlatıyor ve izleyicileri yeniden Jackie Chan ile Ralp Macchio ikilisinin buluşmasına götürüyor.

Aynı kategoride 2025 yapımı bilim kurgu animasyon Elio da yer alıyor. Uzaylılara hayran genç bir çocuğun yanlışlıkla Dünya’nın galaktik elçisi olmasıyla başlayan macerası bu yapımda ekrana taşınıyor.

Aile Filmleri ve Animasyonlarda Yeni Seçimler

Kasım ayına eklenen diğer filmler arasında Paw Patrol, Saate Karşı, Super Charlie, Annesinin Kuzusu ve Caretta Bobi bulunuyor. Özellikle Paw Patrol: Süper Film, süper güç kazanan Paw Patrol üyelerinin maceralarını eğlenceli bir dille anlatıyor. Filmde yönetmenlik ve senaryo görevlerini Bob Barlen ve Cal Brunker üstleniyor.

2025 yapımı Amerikan komedisi Saate Karşı, evden ayrılmamak için zamana karşı yarışan iki yakın arkadaşın eğlenceli hikâyesini anlatırken; Super Charlie, 10 yaşındaki Willie’in süper kahraman olma hayalini aile ve çocuk izleyicilere yönelik mizah ve macera unsurlarıyla işliyor.

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, KASIM AYINDA EN ZENGİN İÇERİKLERİ İZLEYİCİLERLE...

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, KASIM AYINDA EN ZENGİN İÇERİKLERİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

TÜRK TELEKOM’UN TELEVİZYON PLATFORMU TİVİBU, KASIM AYINDA EN ZENGİN İÇERİKLERİ İZLEYİCİLERLE...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
2
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Iğdır’da Jandarma Personeline Kaçak Avcılıkla Mücadele Eğitimi
5
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
6
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
7
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek