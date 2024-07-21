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Tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı.Kökkaya için Karşıyaka...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:04
Tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Usta sanatçının cenaze törenine, ailesi, yakınları, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve sanatçı dostları katıldı.

Şener Kökkaya'nın cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

- Çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı

1942 yılında dünyaya gelen Kökkaya, sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatroyla başladı.

Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosunda birçok oyunda rol alan Kökkaya, Devlet Tiyatrolarında konuk oyuncu olarak çalıştı.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulunan sanatçı, 1970'li yıllarda TRT'de yayımlanan "5 Dakika" programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Adana Devlet Tiyatrosunda da çalışan Kökkaya, çok sayıda film ve televizyon dizisinde rol aldı.

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya...

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının cenaze töreninde sevenleri üzüntü yaşadı.

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya...

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının cenaze töreninde sevenleri üzüntü yaşadı.

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya...

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının cenaze töreninde sevenleri üzüntü yaşadı.

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya...

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının cenaze töreninde sevenleri üzüntü yaşadı.

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya...

Adana'da 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kökkaya için Karşıyaka Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının cenaze töreninde sevenleri üzüntü yaşadı.

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