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Tiyatroda Baba Oğul İlişkisi: Alzheimer ve Ergenlik Temaları

Mehmet ve Çağrıl Atay, Florian Zeller'in eserlerini sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz anlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:46
Tiyatroda Baba Oğul İlişkisi: Alzheimer ve Ergenlik Temaları

Alzheimer ve Ergenlik Temaları Sahneye Taşınıyor

Fransız senarist Florian Zeller'in üçlemesini sahneye koyan Mehmet Atay ve oğlu Çağrıl Atay, tiyatro dünyasında dikkat çeken iki eser ile izleyicilerini bekliyor. Baba ve Oğul oyunları, Alzheimer hastalığı ve ergenlik bunalımının derinliklerine iniyor.

Mehmet Atay’ın Yorumları

Çankaya Sahne'nin kurucusu ve ünlü tiyatro sanatçısı Mehmet Atay, AA muhabirine verdiği röportajda, Zeller'in eserlerinin izleyici için büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekti. Özellikle Anthony Hopkins'in başrolde bulunduğu Baba filmini izledikten sonra, bu sahne uyarlamasını yapmaya yönelik kararlılığını artırdığını belirtti. Atay, "Bu oyun bir memleketi yok, ülkesi yok. Alzheimer ve demans çağımızın hastalığı ve çevremizde gözlemleyebileceğimiz bir konu" dedi.

Çağrıl Atay ve Duygusal Bağ

Oğlu Çağrıl Atay ise Oğul oyununda ergenlik bunalımı yaşayan Nicola karakterine hayat veriyor. Oyun, gençlerin içsel çatışmalarını ve aile içindeki dinamikleri gözler önüne seriyor. Çağrıl, "İzleyiciler, her ailede olabilecek bir ergenle karşılaşacaklar. Bu, ailelerin kendilerine farkındalık kazandıracak bir deneyim sunabilir" şeklinde konuştu.

Ekibin İşbirliği ve Gelecek Planları

Mehmet Atay, Zeller üçlemesinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, izleyicilere "Seyirciye bir de buradan bakın diyerek ayna tutacağız" dedi. Üçlemenin tüm oyunlarında aynı kadronun yer alması da dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra, Deniz Aygün Balkan ve Ozan Altuntaş gibi oyuncular da eserlerdeki karakterlerini canlandırarak, izleyicilerin bu derin konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Proje asistanı Özgür Özertural da izleyicilerin bu üçlemeden keyif alacağına inancını dile getiriyor.

Sonuç

Mehmet ve Çağrıl Atay'ın özenle sahneye taşıdığı bu eserler, izleyicilere sadece birer oyun değil, aynı zamanda derin hayat dersleri sunuyor. Oğul oyununun prömiyeri bugün yapılacak, ve önümüzdeki ocak ayında Anne oyunu da sahne alacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çankaya Sahne'nin kurucusu, tiyatro sanatçısı Mehmet Atay ve oyuncu oğlu Çağrıl Atay, Alzheimer'ı...

Çankaya Sahne'nin kurucusu, tiyatro sanatçısı Mehmet Atay ve oyuncu oğlu Çağrıl Atay, Alzheimer'ı ele alan "Baba" ve ergenlik bunalımını sahneye taşıyan "Oğul" oyunlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Oyuncu Çağrıl Atay, AA muhabirine başrolünde oynadığı "Oğul" oyununa ilişkin bilgi verdi.

Çankaya Sahne'nin kurucusu, tiyatro sanatçısı Mehmet Atay ve oyuncu oğlu Çağrıl Atay, Alzheimer'ı...

Çankaya Sahne'nin kurucusu, tiyatro sanatçısı Mehmet Atay ve oyuncu oğlu Çağrıl Atay, Alzheimer'ı ele alan "Baba" ve ergenlik bunalımını sahneye taşıyan "Oğul" oyunlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Oyuncu Çağrıl Atay, AA muhabirine başrolünde oynadığı "Oğul" oyununa ilişkin bilgi verdi.

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