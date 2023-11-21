TL'nin kan kaybı artıyor! Faiz karar öncesi dolar ve eurodan rekor: 21 Kasım 2023 piyasalarda son durum

Döviz kurlarındaki yükseliş, Türk lirasının değer kaybetmeye devam ettiğini gösterirken, Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararı öncesinde dolar/TL rekor üstüne rekor kırıyor. Sabah saatlerinde 28,78 seviyesine ulaşan dolar/TL, yeni bir rekora imza attı. Euro/TL ise dün gördüğü 31,40 tarihi zirvesini geçerek 31,59 seviyesine yükselerek yeniden rekor tazeledi.

TL'nin kan kaybı artıyor! Faiz karar öncesi dolar ve eurodan rekor: 21 Kasım 2023 piyasalarda son durum
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Türk Lirası'ndaki değer kaybı, son dönemde hızla artarken, dolar ve eurodaki yükseliş ivmesini sürdürüyor. İsrail-Filistin savaşı ve ekonomideki belirsizliklerle birleşen etkiler, döviz kurlarında son haftalarda pek çok rekorun yaşanmasına neden oluyor. Gözler, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısında alınacak politika faizi kararında bulunurken, dolar ve euro bugün bir kez daha rekor tazeledi.

DOLAR'DA YENİ TARİHİ ZİRVE: 28,7883 TL

Dolar/TL, bugün 28,7883 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Doların önceki kapanışı ise 28,7703 seviyesinde gerçekleşmişti.

dolar-euro

EURO DA GERİ ADIM ATMIYOR: 31,5943 TL

Euro/TL, sabah saatlerinde 31,5943 seviyesine yükselerek bir kez daha rekor kırdı. Euro, önceki kapanışını 31,4878 seviyesinden yapmıştı.

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