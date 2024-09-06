Tlaib'den Blinken'a Tepki: Eygi'nin Ölümüne Dikkat Çekti

ABD'li Kongre Üyesi Tlaib, Blinken'a Tepki Gösterdi

Filistin asıllı ABD Kongre Üyesi Rashida Tlaib, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sert bir çağrıda bulundu.

'Hayatları Kurtarmak İçin Bir Şey Yapın'

Tlaib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili bir haberi alıntılayarak, Blinken'a seslendi ve "Hayatları kurtarmak için bir şey yapın." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamasına Tepki

Tlaib, ABD Dışişleri Bakanlığının, olayla ilgili “İsrail askerlerinin ateş etmesinden” hiç bahsetmemesini eleştirerek, "Ayşenur'u kim ya da ne öldürdü?" sorusunu gündeme getirdi.

Beyaz Saray'dan Açıklama Geldi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin trajik ölümüne dair açıklama yaptı ve "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz," ifadesini kullandı. Savett, olayın soruşturulması için İsrail hükümetiyle temasa geçildiği bilgisini paylaştı.

Olayın Arka Planı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Beyta beldesindeki işgal karşıtı gösteriye gerçek mermilerle müdahale etti. Saldırı sonucunda Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'yi kurtaramadıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bilgilendirme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin öldürülmesine dair yaptığı açıklamada, “Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz.” ifadelerini kullandı.