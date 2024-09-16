TMB Başkanı Erdal Eren 2024 Hedeflerini Açıkladı

TMB Başkanı Eren, İnşaat Sektöründe Büyük Başarıyı Duyurdu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, sektörün uluslararası başarılarını ve 2024 hedeflerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Eren, 2024 yılında iş yaptıkları ülke sayısını Portekiz ile birlikte 137'ye yükselttiklerini açıkladı.

İş Yapılan Ülke Sayısı Artıyor

Eren, inşaat sektörü dergisi ENR tarafından hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi" konusundaki değerlendirmesinde, müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki rekabet gücüne dikkat çekti. "Zorluklar, başarımızın önünde bir engel değil," diyen Eren, her koşulda çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

2023 Yılı Performansı

2023 yılı itibarıyla müteahhitlerin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle 136 ülkede 12 binin üzerinde projede yaklaşık 500 milyar dolar değerinde iş gerçekleştirdiğinin altını çizen Eren, bu başarıyı tüm sektör çalışanlarının özverisine borçlu olduklarını belirtti.

Yeni Pazarlar ve Faaliyetler

Eren, Rusya'nın Türkiye için en büyük pazar olmayı sürdürdüğünü, ayrıca Ukrayna ile birlikte Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Polonya, Romanya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde faaliyetlerini artırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Türk Firmalarının Listesi

ENR, her yıl düzenlediği "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde bu yıl Çin 81 firma ile 1. sırada yer alırken, Türkiye 43 firma ile 2. sırada yer aldı. İlk 100 firma arasına 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50'de kendine yer buldu.

Eren, "Bu başarılı sonuçların arkasında her zaman girişimci ruh ve kararlılığımız yer alıyor. 43 firmamızın bu listede yer almasını yürekten kutluyorum," diyerek müteahhitleri tebrik etti.