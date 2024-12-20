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TMMOB, ABB'nin Güvenpark'taki Dijital Panosunu Şikayet Etti

TMMOB, ABB'nin Güvenpark'ta kurduğu dijital panoyu sit alanına yerleştirildiği gerekçesiyle şikayet etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:11
TMMOB, ABB'nin Güvenpark'taki Dijital Panosunu Şikayet Etti

TMMOB, ABB'nin Dijital Panosuna İtiraz Etti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Güvenpark'ta kurduğu dijital panonun 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki bir bölgede yer aldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. TMMOB, bu durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirdi.

Güvenpark metro çıkışına yerleştirilen dijital pano, TMMOB'nin şikayetine neden oldu. Şikayet üzerine konunun ilgili bakanlık tarafından inceleneceği ve durumun değerlendirilmesi için bir komisyonun toplanacağı öğrenildi.

ABB'den Açıklama Geldi

ABB, Kızılay Güvenpark'ta kurulan dijital panonun sadece geçici bir uygulama olduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, panonun sökülüp takılabilir şekilde inşa edildiği ve kalıcılığının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, panonun yılbaşı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında şehir estetiğini artırmak ve vatandaşlara duyuru yapmak amacıyla yerleştirildiği ifade edildi. Uygulamanın sınırlı bir süreyi kapsayacak şekilde planlandığı vurgulandı.

ABB, konu hakkında ilgili yasal prosedürlerin izlendiği ve şehrin kültürel ile tarihi değerlerini koruma hassasiyetini daima gözettiğini kamuoyuna bildirdi.

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