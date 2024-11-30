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TMO 90 Gün Vadeli Arpa ve Yulaf Satışı Yapacak

TMO, yem maliyetlerini azaltmak amacıyla 90 gün vadeli arpa ve yulaf satışı gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:39
TMO 90 Gün Vadeli Arpa ve Yulaf Satışı Yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 90 gün vadeli, vade farksız arpa ve yulaf satışı yapacağını duyurdu.

TMO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, bu satışlar 2 Aralık'tan itibaren başlayacak. Başta besici ve yetiştiriciler olmak üzere tüm sektörlere yönelik bu satışlar, peşin ödemeli, 90 gün vadeli olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, arpa fiyatları ton başına 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında değişirken, yulaf fiyatları 7 bin lira ile 7 bin 80 lira arasında olacak. Satışların kesin teminat ile mal bedeli teminatı alınarak ve sözleşme imzalanarak yapılacağı belirtildi.

Detaylı bilgi, TMO'nun iş yerlerinden temin edilebileceği ifade edilerek, TMO'nun güçlü stokları ile piyasa istikrarını sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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