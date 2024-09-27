TMSF, Güçbirliği Tekstil İşletmesini İhaleye Çıkardı

TMSF, Güçbirliği Tekstil Tesislerini Satışa Sunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü, kapalı zarf ve açık artırma yöntemleriyle birlikte satışa çıkardı.

İhaleye ait ilan, Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlandı. İhaleye katılmak isteyenler için muhammen bedel 526 milyon lira, şartname bedeli 50 bin lira ve tesis ziyaret izni ücreti 25 bin lira olarak belirlendi.

İhale Detayları

İhaleye katılım için 52 milyon 600 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 12 Kasım saat 16.00'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 75 bin metrekare alanlı taşınmazın, üzerindeki bina ve menkulleriyle birlikte ihalesi, 13 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki merkezinde gerçekleştirilecek.