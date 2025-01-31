TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları Öğrencileri AA'nın Oylamasına Katıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesindeki Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına aktif olarak katıldılar.

Öğrenciler, bu önemli etkinlikte hem kendi yeteneklerini sergiledi hem de fotoğraf sanatına olan ilgilerini gösterme fırsatı buldu. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin sosyal medya ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, onları uluslararası platformda yeteneklerini sergileme şansı sunmaktadır.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, eğitimin yanı sıra sanatsal ve kültürel faaliyetlere de önem vererek öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemektedir.

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bu oylama, Türk eğitim kurumlarının uluslararası arenada tanıtımına da katkı sağlamaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde eğitim alan öğrenciler, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında eğitim gören öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, başkent Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde eğitim alan öğrenciler, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.