TMV, Tiran'daki New York Üniversitesi'nde Yeni Akademik Yılın Açılışını Yaptı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Tiran New York Üniversitesi'nde (UNYT) düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreni, başkent Tiran'daki üniversite kampüsünde gerçekleştirildi. Törene Türk ve Arnavut kurum temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törene Katılımlar ve Açılış

UNYT kampüsündeki programda, katılımcılar arasında eğitim ve diplomasi çevrelerinden isimler yer aldı. Tören, kurumların iş birliği ve eğitimde uluslararası standartlara vurgu yapan konuşmalarla sürdü.

Türkiye'nin Rolü ve Diplomasi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, yaptığı konuşmada Arnavutluk eğitim sisteminin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Atay, "UNYT'nin Arnavutluk yükseköğretim sisteminde iyi bir yer edindiğini" belirterek, "Türkiye'nin Arnavutluk'taki öğrencilerin ülkelerinde kalmalarına önemli katkı sağladığını" vurguladı.

Atay ayrıca, Arnavutluk'un Avrupa entegrasyonunda kaydettiği ilerlemeye değinerek şunları söyledi: "İnsanlar çok motive olmuş durumda. Türkiye olarak, kurumlarımızla, siyasi liderlerimizle, ekonomi dünyamızla, buradaki yatırımcılarımızla ve eğitim sektörümüzle bu tablonun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Maarif Vakfı okullarımız, elbette yıllar içinde Arnavut yetkililerin yardımıyla, onların kolaylaştırıcılığıyla açıldı."

Uluslararasılaşma ve Eğitim Vizyonu

Eski Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı ve milletvekili Evis Kushi, ülkesinin ulusal eğitim politikasının modern, dijital, kapsayıcı ve küresel bağlantılı bir sistem inşa ettiğini belirtti. Kushi, yükseköğretimin yalnızca yabancı öğrencilere değil, aynı zamanda yönetim, öğretim ve bilimsel araştırmaya da açık olması gerektiğini vurguladı.

Kushi, bu bağlamda şu ifadeleri kullandı: "İşte bu yüzden ulusal vizyonumuz nettir: Uluslararasılaşma. Yükseköğretimin uluslararasılaşması bir lüks değil, bir zorunluluktur. Tiran'daki New York Üniversitesi bu vizyonun açık bir örneğidir. Uluslararası standartlar, küresel ortaklıklar ve akademik mükemmelliğe olan bağlılık sayesinde bu kurum, Arnavutluk'ta yüksek kaliteli eğitimin gelişebileceğini kanıtlıyor."

UNYT Misyonu ve Öğrenci Hazırlığı

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş üniversitenin misyonunun yalnızca öğrencileri iş piyasasına hazırlamak olmadığını; aynı zamanda onları anlamlı kariyerlere, yurttaşlığa, bilgelik ve ahlaki cesaret konularında yetiştirmeye odaklandıklarını belirtti. Güneş, "Üniversite olarak öğrencilerimizi anlamlı kariyerlere hazırlıyoruz. Onları yurttaşlık, bilgelik ve ahlaki cesaret konularında eğitiyoruz." dedi.

Not: Arnavutluk'ta yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 akademik yılı 6 Ekim'de başladı.

