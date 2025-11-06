TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği Başkan Vekilliğini Sürdürecek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği'nin 2026-2027 dönemi seçiminde Başkan Vekilliği görevine devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:02
2026-2027 dönemi seçimleri Brüksel'de yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Odalar Birliği’nde başkan vekilliği görevine devam edeceğini duyurdu.

Seçimler 2026-2027 dönemi için Brüksel'de gerçekleştirildi; mevcut Başkan Vladimr Dlouh yeniden seçildi.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başkan Vekili olduğum Avrupa Odalar Birliği’nin 2026-2027 dönemi Başkan, Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimini Brüksel’de gerçekleştirdik. Mevcut Başkan Vladimr Dlouh yeniden seçildi. Avrupa Odalar Birliği’nde Başkan Vekili olarak iş dünyamızı temsil etmeye devam edeceğim. Ne mutlu ki, TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz".

Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması, TOBB'nin uluslararası platformlardaki temsil gücünün sürdüğüne işaret ediyor.

