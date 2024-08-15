TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars'ta Ekonomi Ödüllerini Sahiplerine Verdi

TOBB Başkanı Kars'ta Ödül Töreninde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kars'ta gerçekleştirilen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı. Törende, Kars'taki kamu ve özel sektör işbirliği üzerinde durarak, bu işbirliğinin şehrin gelişimine olan katkılarını anlattı.

Bütünlük ve İşbirliği Vurgusu

Hisarcıklıoğlu, kentteki birlikteliğin önemine değinerek, "Bir yerde birlik varsa orada sırtınız yere gelmez" ifadelerini kullandı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ile Borsa Başkanı Metin Durmuş’un şehir için gösterdiği çabaları takdir etti.

Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

TOBB, adli süreçlerdeki yavaşlığı hafifletmek amacıyla Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini kurdu. Hisarcıklıoğlu, bu merkezin ticari uyuşmazlıklarda tarafların hızlı bir şekilde anlaşma sağlamasını amaçladığını vurguladı.

Kars’ın Yerel Değerleri ve Eğitim Projeleri

Hisarcıklıoğlu, Kars'ın ünlü kaz eti ve ketesinin koruma altına alındığını ve bunun, kentin mutfak kültürünün tanınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, TOBB’un Kars’ta inşa etmekte olduğu 24 derslikli lisenin seneye tamamlanacağı müjdesini vererek, eğitim alanında da katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali ve Başkanların Destek Mesajları

Kars Valisi Ziya Polat, devlet ve millet olarak güçlü olduklarına vurgu yaparak, yatırım yapacak iş insanlarının her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise, iş insanlarıyla birlikte kentin ekonomik kalkınması için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Tören sonunda, 40 yılı aşkın süredir Kars Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olan firmaların yetkililerine plaketleri takdim edildi.