Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars'ta Ekonomi Ödüllerini Sahiplerine Verdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kars'ta düzenlenen ödül törenine katılarak girişimcileri tebrik etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 00:35
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars'ta Ekonomi Ödüllerini Sahiplerine Verdi

TOBB Başkanı Kars'ta Ödül Töreninde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kars'ta gerçekleştirilen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı. Törende, Kars'taki kamu ve özel sektör işbirliği üzerinde durarak, bu işbirliğinin şehrin gelişimine olan katkılarını anlattı.

Bütünlük ve İşbirliği Vurgusu

Hisarcıklıoğlu, kentteki birlikteliğin önemine değinerek, "Bir yerde birlik varsa orada sırtınız yere gelmez" ifadelerini kullandı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan ile Borsa Başkanı Metin Durmuş’un şehir için gösterdiği çabaları takdir etti.

Uyuşmazlık Çözüm Merkezi

TOBB, adli süreçlerdeki yavaşlığı hafifletmek amacıyla Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezini kurdu. Hisarcıklıoğlu, bu merkezin ticari uyuşmazlıklarda tarafların hızlı bir şekilde anlaşma sağlamasını amaçladığını vurguladı.

Kars’ın Yerel Değerleri ve Eğitim Projeleri

Hisarcıklıoğlu, Kars'ın ünlü kaz eti ve ketesinin koruma altına alındığını ve bunun, kentin mutfak kültürünün tanınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, TOBB’un Kars’ta inşa etmekte olduğu 24 derslikli lisenin seneye tamamlanacağı müjdesini vererek, eğitim alanında da katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali ve Başkanların Destek Mesajları

Kars Valisi Ziya Polat, devlet ve millet olarak güçlü olduklarına vurgu yaparak, yatırım yapacak iş insanlarının her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise, iş insanlarıyla birlikte kentin ekonomik kalkınması için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Tören sonunda, 40 yılı aşkın süredir Kars Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olan firmaların yetkililerine plaketleri takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!