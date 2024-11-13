TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Markalaşmanın Yolu Fuarlar"

Hisarcıklıoğlu, Isparta'da Fuar Açılışında Konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta'da düzenlenen 19. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında Isparta'nın elması, gülü ve kirazıyla marka bir şehir olduğunu belirtti. Eğirdir Gölü, Davraz Kayak Merkezi ve lavanta bahçeleri gibi değerleriyle Isparta'nın, ülkemizdeki en yaşanabilir bölgelere sahip olduğunu vurguladı: "Herkesi yürekten kutluyorum."

Yerel Kalkınmada Tanıtımın Önemi

Fuarın kurumsallaşma sürecine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, üreticilerin ürün ve markalarının tanıtımını yaptıklarını ifade ederek, "Markalaşmanın yolu bu tür fuarlardan geçiyor. Yerel kalkınma için önce tanıtım, sonra markalaşma." dedi. Ayrıca, Borsanın tanıtım ve markalaşma alanında büyük işlere imza attığını belirtti.

Konuşmaların ardından, Hisarcıklıoğlu, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükür Başdeğirmen ve Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik ile birlikte fuarın açılış kurdelasını kesti.

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