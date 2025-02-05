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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Görüştü

Hisarcıklıoğlu ve Abdulati, Türkiye-Mısır ticaret hacmini artırma hedeflerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:08
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Görüştü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi Ağırladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile TOBB merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdulati, iki ülkenin ticari hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedeflerini vurguladı.

Ticaret ve Yatırımda İşbirliği

Abdulati, Mısır'daki Türk şirketlerinin yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kapsamda gerekli kolaylıkların sağlandığını ifade etti. Daha fazla Türk yatırımcı ve ürününü ülkesinde görmek istediklerini belirten Abdulati, ''Cumhurbaşkanımız Sisi'nin talimatları doğrultusunda sorunları ortadan kaldırmak adına çalışıyoruz'' dedi. Ayrıca, enerji ve tekstil alanlarında işbirliğini artırmak istediklerini ve Serbest Ticaret Anlaşması’nın güçlendirilmesi için çaba harcadıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu'ndan Destek Mesajı

Hisarcıklıoğlu ise, karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkileri geliştirmeye devam ettiğini belirtti. İş dünyası temsilcileri olarak her zaman siyaseti ve ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Mısır’da 200 Türk firmasının üretim ve yatırım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Son siyasi gelişmelerle birlikte ihracat ve ticaretin de geliştiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, iki ülke liderinin koyduğu 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşacaklarına inandığını belirtti. Ayrıca, Mısır'da yatırım yapan Türk firmalarına Mısırlı firmalar gibi her türlü destek sağlandığını söyledi.

Açıklamalarının ardından Hisarcıklıoğlu, Bakan Abdulati’ye TOBB'un çalışmalarını tanıttı ve ziyaret sırasında Togg adlı yerli otomobilin test sürüşünü gerçekleştirdi.

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