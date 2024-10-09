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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Savaş ve kriz dönemlerinde birlik olmanın önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın ekonomik başarısını paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:21
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Önemli Açıklamalar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri Töreni’nde konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, kuzeyde ve güneydeki insanların huzurunu tehdit eden savaşların artarak devam ettiğine vurgu yaptı. "Bu sıkıntılı süreçte öncelikle birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Birbirinizi ötekileştirmeden, sevin," dedi.

Antalya'nın Ekonomik Başarısı

Antalya'nın tarım, ticaret ve turizm alanlarındaki başarılarına da değinen Hisarcıklıoğlu, 2023'te kente 15 milyon turist ve 5 milyar doları aşan tarımsal ihracatın önemli bir gösterge olduğunu belirtti. "Antalya'nın marka şehir olması için ATSO'nun katkıları büyük olmuştur. Odamız, iş dünyasının nabzını tutuyor ve üyelerinin sorunlarını çözmek için aktif olarak çalışmaktadır," ifadelerini kullandı.

Birlik İçinde Hareket Etme Çağrısı

Başkan Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın güçlü bir marka haline gelmesinin sırrının birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olduğunu, bu sayede daha büyük hedeflere ulaşılabileceğini belirtti. Ayrıca, TOBB olarak Antalya'nın çeşitli ilçelerinde eğitim yatırımları yaptıklarını da açıkladı.

Son olarak, Hisarcıklıoğlu, toplumsal barışın önemine değinerek, "Farklı inanç ve görüşlere sahip olsak da birbirimize saygı duymalıyız. Kimseyi fikrinden dolayı dışlamayın," dedi. Ayrıca, zor günlerde olduğu kadar iyi günlerde de bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

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