TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Van'da İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'nde

İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni Van'da Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılarak önemli açıklamalar yaptı.

Van'ın Marka Değeri ve Turizm Potansiyeli

Törende yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu, Van'ın ismini duyurmak ve marka değerini artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. "Van'ın zenginliklerini artıracak projenin, turizm potansiyelini canlandıracak denklemlerin içinde yer alıyoruz," dedi.

Hisarcıklıoğlu, dünya genelinde 52 bin kişinin katıldığı Van kahvaltısıyla bir rekord kırdıklarını hatırlattı ve "Şimdi de ikincisi düzenlenen fuar ile Van'ın otantik yiyecek kültürünü tanıtıyoruz. Bu tür etkinlikler, hem turizm hem de ticaretin canlanmasına katkı sağlıyor," şeklinde konuştu.

Yöresel Ürünlerin Korunması

Coğrafi işaret tescilleri ile Van'ın kültürel değerlerinin güvence altına alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, toplam 18 ürünün bu kapsamda korumaya alındığını ifade etti. Bu durum, bölgenin yöresel ürünlerine sahip çıkıldığını göstermektedir.

TOBB İhtiyaçlarına Yanıt Veriyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın akredite bir oda olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, odanın 5 yıldızlı hizmet sunduğunu belirtti. "Bu yıldızlar, Uluslararası Akredite Kurulu tarafından verilmektedir ve Van Ticaret Odamız bu denetimden 5 yıldız almıştır," dedi.

TOBB'un Van'a kazandırdığı projeleri sıralayan Hisarcıklıoğlu, Erciş ilçesine bir okul ve spor salonu kazandıracaklarını duyurdu. Ayrıca, Kapıköy Gümrük Kapısı'nı yenileyerek dış ticareti artırmanın önemini vurguladı. "Bu şehir her koşulda başarılı olmalı ve biz de bunun için destek vermeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ödül Töreni Sonrası Plaket Takdimi

Konuşmaların ardından, istihdam oluşturan işletmecilere plaketleri takdim edildi. Bu ödüller, bölgenin ekonomik gelişimi adına büyük bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Programda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva (sağda) da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Programda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva (sağda) da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Programda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva (sağda) da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Programda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva (sağda) da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Van'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Programda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva (sağda) da yer aldı.