TOBBUYUM ve PttAVM, E-Ticarette Uyuşmazlıkları Hızla Çözecek İşbirliği Başlattı

Yeni İşbirliği ile E-Ticarette Uyuşmazlıklar Hızla Çözülecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) ve PttAVM, e-ticaret alanında faaliyet gösteren tedarikçilerin fatura itirazları, kargo teslimi ve taşımadan kaynaklanan uyuşmazlıklarının müzakereyle çözülmesi amacıyla önemli bir işbirliği başlattı.

İmza Töreni TOBB İkiz Kuleler'de Gerçekleştirildi

TOBBUYUM ile PttAVM arasındaki işbirliği anlaşmasının imza töreni, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Törende konuşan TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, anlaşmanın amacının uyuşmazlıkların çözümünde adil ve barışçıl bir yaklaşım sağlamak olduğunu belirtti.

Çiçek, "İhtilafları kısa sürede adil şekilde çözebilmek için alternatif usuller geliştirildi. Bunlardan biri de uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesidir. Türkiye de bu gelişmelerin dışında kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Hızlı Çözüm İçin Müzakere Sistemi Kurulacak

TOBBUYUM Genel Müdürü Onur Yüksel de işbirliği ile birlikte PttAVM'nin tedarikçilerinin uyuşmazlıklarını hızlı bir şekilde çözebilmek için müzakere sisteminin kurulacağını dile getirdi.

PttAVM: 60 Bin Satıcı ve 55 Milyon Ürün

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Türkiye'nin önemli e-ticaret platformlarından biri olarak, yaklaşık 60 bin satıcıyı ve 55 milyon ürün çeşidini barındırdıklarını aktardı. Çevikoğlu, anlaşma ile uygulamaya aldıkları sistemin detaylarını paylaştı.

"PttAVM tedarikçilerinin fatura itirazları, kargo teslimi ve taşıma sorunları gibi uyuşmazlıklar, profesyonel müzakereciler aracılığıyla çözülecek. Taraflar arasında hızlı, adil ve kalıcı çözümler sağlanacak," diyen Çevikoğlu, bu sayede iş ortaklarının zaman ve maliyet kayıplarının en aza indirileceğine vurgu yaptı.

KOBİ’ler İçin Kritik Fırsat

Çevikoğlu, TOBBUYUM'un deneyimli müzakerecileriyle birlikte bu süreçte ticaretin sürdürülebilirliğini ve güven ortamını güçlendireceklerini ifade etti. Özellikle KOBİ'ler için bu adımın kritik bir fırsat olduğuna inandığını belirtti.

Kullanıcı Dostu Sistem ve Ücretsiz Başvuru

Çevikoğlu, sistemin basit ve kullanıcı dostu bir yapı sunduğunu vurguladı. Tedarikçiler, PttAVM Tedarikçi Paneli üzerinden TOBBUYUM butonuna tıklayarak başvuru yapabilecek. Tüm süreç, TOBBUYUM'un özel yazılımı üzerinden takip edilebilecek. Başvurular tamamen ücretsiz olacak ve süreç PttAVM tarafından desteklenecek.

TOBBUYUM ile birlikte, uyuşmazlıkların çözümünde yalnızca bir adım atmıyor, aynı zamanda ticaret ekosisteminde güveni tesis etmek için önemli bir değer yaratıyoruz," diyerek sözlerini sonlandırdı.