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TOGEMDER'in 4. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Toplumsal Gelişme Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği, 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını İTO Cemile Sultan Korusu'nda düzenledi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:26
TOGEMDER'in 4. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

TOGEMDER'in 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Toplumsal Gelişme Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) 4. Olağan Genel Kurulunu, İTO Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirdi.

Açılış Konuşması ve Mesajlar

Toplantı, TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Betül Birer’in açılış konuşmasıyla başladı. Dernekten yapılan açıklamada, Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu belirtildi. Toplantı sırasında, Erdoğan’ın tebrik mesajı da okundu.

Emine Erdoğan'ın Mesajı

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her dönem aramıza katılan yeni hayırseverler ile kıymetli işlerle örülü bu güzel yola yeni kilometreler ekliyoruz. Bu vesileyle parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğum temel hikayesinde kurucularınız başta olmak üzere bütün yol arkadaşlarımıza katkılarından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel Kurulun ve ilan edilecek olan yeni yönetimin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum."

İstanbul Valisi'nden Destek

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de konuşma yaptığı toplantıda, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen, derneğin gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı.

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