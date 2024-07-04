Togg, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye elektrikli otomobil pazarının lideri oldu

TOGG PAZARIN ZİRVESİNDE



Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye elektrikli otomobil pazarında lider konuma yükseldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Togg yılın ilk yarısında 13 bin 21 adet satış gerçekleştirerek %36,53 pazar payına ulaştı.

ODMD'nin verilerine göre, Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Otomobil satışları bu dönemde %7,3 artarak 462 bin 955 adede yükselirken, hafif ticari araç satışları %8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ocak-Haziran 2024 döneminde "tam elektrikli" otomobil satışları %223,1 artışla 35 bin 636 adede ulaştı. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı %2,6'dan %7,7'ye, hibrit otomobillerin payı ise %10,3'ten %14'e yükseldi. Elektrikli motor da bulunan araçlar, toplam pazarın %22,5'ini oluşturdu.

T10X EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

ODMD verilerine göre, Togg T10X modeli, 2024 yılının ilk 6 ayında 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı %36,53 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 808 adet Togg T10X satışı gerçekleşmişti.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarında Togg'un ardından 3 bin 808 adetle BMW ve 3 bin 82 adetle Tesla yer aldı. KG Mobility (SsangYong) 2 bin 522 adetle dördüncü, Mercedes-Benz ise 1925 adetle beşinci sırada konumlandı. Model bazında ise Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW 5 Serisi ve BMW X1 en çok satan modeller arasında yer aldı.

HAZİRAN AYI SATIŞLARI

Haziran ayına özel olarak bakıldığında ise 8 bin 32 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2 bin 670 satışla birinci, Togg 1733 satışla ikinci ve BMW 823 satışla üçüncü oldu. KG Mobility 403 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 393 satışla beşinci sırada yer aldı.

Togg'un liderliği, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının hızla büyüdüğünü ve yerli markaların bu alanda önemli bir yer edindiğini gösterdi. Togg'un başarısı, hem yerli üretimin teşvik edilmesi hem de Türkiye'nin elektrikli araç pazarında global ölçekte rekabet edebilir hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor.

