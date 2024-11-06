Togg'dan İnovatif Gelişmelere, Hidrojen Üretimine ve Sporun Gücüne Kadar 2024 Gündemi

2024 Gündemi: Elektrikli Araçlar ve Yenilikler

Togg, 2024 yılında elektrikli otomobil pazarında liderliğini sürdürmeye devam etti. Ocak-ekim döneminde, "tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 42,7 artışla 69 bin 744 adede ulaştı. Togg, bu süreçte 20 bin 140 adet satışla pazarın en üstünde yer aldı.

Hidrojen Üretimi ve Yerli Ekipmanlar

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, hidrojen üretimi ve depolama konusunda yerli ekipmanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Yeşil hidrojen üretimini sağlamak amacıyla yerli elektrolizörler üzerinde duruluyor.

Düzenleyici Kurumlardan Bütçeye Pay

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar için 2025 bütçesine 40,8 milyar lira ayrılıyor. 2026'da bu payın 75,1 milyar lira, 2027'de ise 127,6 milyar lira seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Merkez Bankaları ve Faiz Oranları

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekim ayında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirdi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit tuttu.

COP29'a Üst Düzey Katılım

Türkiye, Bakü'de gerçekleşecek COP29 iklim zirvesine yüksek düzeyde bir katılım gösterecek. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, ülkenin Paris Anlaşması'na taraf olduğunu vurgulayarak, "Elde ettiğimiz tecrübeyi paylaşmak için büyük bir heyetle katılacağız" dedi.

Yapay Zeka ile Down Sendromu Tespiti

İTÜ Arı Teknokent’te geliştirilen bir yazılım ile anne karnındaki bebeklerde down sendromu yapay zeka ile tespit edilebiliyor. Araştırma görevlisi Dr. Abdulkerim Çapar, bu sistemin yüzde 100 kesinlikte sonuç verdiğini belirtti.

Yerli Yeteneklerden Parşömen Sanatı

Bergama'daki öğrenciler, tarihsel bir değer olan parşömeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk temalı resimlerle tuvale dönüştürüyor. Görsel sanatlar öğretmeni Uğur Ural, haftada 5-6 parşömen üretebildiklerini ifade etti.

Su Tasarrufu Sağlayan Hidroterapi Cihazı

KTO Karatay Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Savaş Torlak, geliştirdikleri hidroterapi cihazı ile su kullanımını 3 litreye kadar düşürdüklerini belirtti.

Osmanlı Dönemi Yalıları

Boğaziçi'ndeki yalılar, ahşap yapılarda kullanılan doğal aşı boyasının örneklerini taşımaya devam ediyor. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Zeynep Emel Ekim, restorasyonlarda geleneksel yöntemlerin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Çatışmalarda Çevresel İstismar

Newcastle Üniversitesi'nin raporu, Gazze'de savaşın ilk beş ayında yer altı suyu tuzluluk oranının 2200 miligrama yükseldiğini ortaya koydu. Siyaset Bilimi Uzmanı Seyfi Kılıç, çevresel kirliliğin uzun vadeli etkilerine işaret etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Spor Başarıları

A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Romanya ile 443. resmi maçına çıkacak. Daha önceki 442 karşılaşmada 259 galibiyet alan takım, birçok uluslararası başarıya imza atmıştır.

Galatasaray ve Avrupa macerası

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Tottenham ile karşılaşarak Avrupa'daki 322. maçına çıkıyor. Takım, toplamda 321 maçı geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Performansı

Fenerbahçe, yarın AZ Alkmaar ile oynayarak Avrupa'daki 278. kez sahne alacak. Önceki 277 karşılaşmada ise 110 galibiyet aldı.

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