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TOGG Zirvede! Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobil TOGG T10X

Nisan ayında elektrikli otomobil pazarında zirve yine TOGG'da! TOGG T10X en çok satan elektrikli otomobil oldu. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 27.05.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 23:56
TOGG Zirvede! Nisan ayında en çok satılan elektrikli otomobil TOGG T10X

Elektrikli araçlara olan talep her geçen gün artarken, Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil modelleri de belli oldu. Nisan ayında elektrikli otomobil pazarında liderlik koltuğuna oturan isim ise TOGG T10X oldu.

ODMD verilerine göre, Nisan ayında Türkiye'de toplam 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,3'lük bir düşüşe işaret ediyor.

Elektrikli otomobiller ise bu düşüşe rağmen pazar paylarını önemli ölçüde artırmayı başardı. Nisan ayında tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 266,2 artarak 6 bin 97 adede ulaştı. Bu sayede elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 2,2'den yüzde 9,9'a yükseldi.

TOGG Pazar Liderliğini Bırakmadı

Elektrikli otomobil pazarında hakimiyet kuran TOGG, Nisan ayında da zirvedeki yerini korumayı başardı. 3 bin 3 adetlik satışla en yakın rakibini 2 bin 264 adet farkla geride bırakan TOGG, elektrikli otomobil pazar payının da yüzde 49,25'ini ele geçirdi.

Yılın ilk 4 ayına bakıldığında ise TOGG'un pazar payı yüzde 35,29'a yükseldi. Bu rakam, TOGG'un elektrikli otomobil pazarında ne kadar güçlü bir konumda olduğunu açıkça gösteriyor.

En Çok Satılan Elektrikli Modeller

TOGG T10X'in ardından Nisan ayında en çok satan diğer elektrikli otomobiller şunlar oldu:

SsangYong Torres: 739 adet

BMW X1: 361 adet

Hyundai IONIQ 5: 239 adet

Volvo XC40: 185 adet

Tesla: 27 adet

 TOGG T10X, Nisan ayında da Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil modeli olmayı başardı. Bu durum, TOGG'un yerli bir marka olarak elektrikli otomobil pazarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

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