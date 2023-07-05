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TOGG'un üzerine kilolarca un serptiler! Nedeni herkesi şaşırttı

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TOGG'un üzerine kilolarca un serptiler! Nedeni herkesi şaşırttı
Yerli otomobil olan TOGG bu defa Türkmenistan'a teslim edilmeye başlandı. Teslim töreninde üzerine un serpildiği anlar görenleri şaşkınlığa çevirdi. Konu hakkında araştırmalar devam ederken detaylar belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Pamukkale’den adını alan iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a düzenlenen törenle beraber teslim edildi.

Azerbaycan ve Kazakistan'a TOGG'un teslimiyeti yapılırken vartış noktası ise Türkmenistan olarak belirlendi. Bakan Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a, Arkadağ Akıllı Şehri’nin açılışıyla beraber törenler yapıldı.

TOGG Türkmenistan

TOGG'un geçiş töreni yapılırken birçok ülke tarafından beğeniler toplandı. Kortejde düzenlenen geçiş törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürler sunuldu. Teslim töreniyle beraber yapılan açıklamalarda Bakan Kacır, Pamukkale beyaz renkli TOGG arasında Türkmenistan'a geldiği belirtildi.

Erdoğan, takdirleri sunarken Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı’na sunulmak üzere iki adet Togg otomobili getirdik. Bugün burada, ‘akıllı şehir’ olarak tasarlanan Arkadağ Şehri’nin açılış töreni yapıldı. Akıllı şehrin açılış töreninde Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları, Togg araçlarını sunumun çok anlamlı olduğu düşünülüyor.

TOGG teslimatı

Akıllı cihazların teslim edilmesiyle Türkmenistanlılar tarafından yoğun ilgi gördü. Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların etrafında gezdirdi. 

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