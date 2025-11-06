TOGÜ'de Glütensiz Üretim Eğitimi ve Çölyak Farkındalığı

TOGÜ'de "Çölyak farkındalığı: Herkes için ekmek" etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) bünyesinde düzenlenen etkinlikte glütensiz beslenmenin önemi vurgulandı ve çölyak hastalarına yönelik üretim ile toplumsal destek çalışmaları tanıtıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

TOGÜ Tokat Meslek Yüksekokulu ile Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Çölyak farkındalığı: Herkes için ekmek" programına Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Zafer Susoy, Çölyak Derneği Başkanı Selma Gülle ve dernek üyeleri katıldı.

Bilgilendirme ve eğitim

"Farkındalıkla beslen, sağlıkla yaşa" temasıyla düzenlenen etkinlikte Öğr. Gör. Ercan Polat, Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Sönmez ve Çölyak Derneği Başkanı Selma Gülle katılımcılara çölyak hastalığı, glütensiz beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgi verdi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli, çölyak hastalığı için evde bakım hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Rektör Yılmaz: Üniversite bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürüyor

Programda konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürüldüğü yerler olması gerektiğini ifade ederek; Tokat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı bünyesinde unlu mamuller üretildiğini söyledi. Çölyak hastaları için de üniversitede üretim yapıldığını hatırlatan Rektör Yılmaz; "Çölyak hastalarına yönelik ürünlerin üretilmesi önemlidir. Üniversite olarak bu konuya ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Ayrıca burada öğrencilerimiz bu konuda da eğitim görüyor. Temel amacımız, öğrencilerimizi glütensiz ürün üretimi konusunda da yetiştirip mezun olduklarında bu bilgi ve becerileri işletmelerde uygulamalarını sağlamak. Üniversite olarak ürettiğimiz buğdayla glütensiz ekmek ve diğer ürünleri üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yaklaşık 50 ihtiyaç sahibi çölyak hastasına bu ürünleri ücretsiz ulaştıracağız" diye konuştu.

Kapanış ve ikram

Etkinlik, çölyak farkındalığının önemine dikkat çeken konuşmaların ardından pasta kesimi ve glütensiz ürünlerin ikramı ile sona erdi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ’NDE (TOGÜ) DÜZENLENEN ETKİNLİKTE GLÜTENSİZ BESLENMENİN ÖNEMİ VURGULANARAK ÇÖLYAK HASTALARINA YÖNELİK ÜRETİM VE TOPLUMSAL DESTEK ÇALIŞMALARI TANITILDI.