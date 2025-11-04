TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi Açıldı: Hayat Kurtaran Eğitimler

TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi hizmete girdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) kampüsünde açılan İlkyardım Eğitim Merkezi, öğrenci ve personele hayat kurtaran beceriler kazandırmayı hedefliyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış törenine TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Susoy, dekanlar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Atilla Bıyık, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İbrahim Akdoğan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Can Gökay Yıldız, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Rektör Yılmaz: Her kesime hayat kurtaran beceri

Programa konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra toplumsal sorumluluk görevine de önem verdiğini vurguladı. Yılmaz, "İlkyardım Eğitim Merkezi ile öğrencilerimize, personelimize ve toplumun tüm kesimlerine hayat kurtaran bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle merkezin resmi açılışı yapıldı. Açılışta ilkyardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele ve öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

